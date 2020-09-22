На сколько выросли темпы распространения коронавируса в мире: отчет ВОЗ
За прошедшую неделю в мире зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавируса – почти 2 миллиона. Несмотря на всплеск заболеваемости, показатель летальности вследствие COVID-19 – уменьшился.
В период с 14 по 20 сентября в мире выявили 1 998 897 больных COVID-19, что на 6% больше, чем неделей ранее. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.
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Это наибольшее количество зарегистрированных случаев заражения за одну неделю с начала эпидемии,
– заявили в ВОЗ.
Летальность вследствие COVID-19 снизилась
Впрочем, несмотря на всплеск новых случаев заболевания, количество новых летальных случаев сокращается.
На прошлой неделе умерли 36 764 человека с подтвержденным диагнозом COVID- 19 это на 10% меньше, чем за предыдущую неделю.
В ВОЗ отметили, что прирост новых случаев заболевания зафиксировали почти во всех регионах мира, кроме Африки. При этом в Европе и Америке количество больных COVID-19 увеличилось на 11% и 10% соответственно.
Хуже всего ситуация в США
На США по-прежнему приходится половина всех выявленных случаев инфицирования коронавирусной болезнью и смертей вследствие болезни.
Между тем в Европе, где некоторые страны переживают вторую волну пандемии, количество умерших от коронавируса за семидневный период превысило 4 тысячи, что на 27% больше, чем на прошлой неделе.