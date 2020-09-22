За прошедшую неделю в мире зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавируса – почти 2 миллиона. Несмотря на всплеск заболеваемости, показатель летальности вследствие COVID-19 – уменьшился.

В период с 14 по 20 сентября в мире выявили 1 998 897 больных COVID-19, что на 6% больше, чем неделей ранее. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

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Это наибольшее количество зарегистрированных случаев заражения за одну неделю с начала эпидемии,

– заявили в ВОЗ.

Летальность вследствие COVID-19 снизилась

Впрочем, несмотря на всплеск новых случаев заболевания, количество новых летальных случаев сокращается.

На прошлой неделе умерли 36 764 человека с подтвержденным диагнозом COVID- 19 это на 10% меньше, чем за предыдущую неделю.

В ВОЗ отметили, что прирост новых случаев заболевания зафиксировали почти во всех регионах мира, кроме Африки. При этом в Европе и Америке количество больных COVID-19 увеличилось на 11% и 10% соответственно.

Хуже всего ситуация в США

На США по-прежнему приходится половина всех выявленных случаев инфицирования коронавирусной болезнью и смертей вследствие болезни.

Между тем в Европе, где некоторые страны переживают вторую волну пандемии, количество умерших от коронавируса за семидневный период превысило 4 тысячи, что на 27% больше, чем на прошлой неделе.

Коротко о ситуации в мире: По данным университета Джонса Хопкинса с начала пандемии в мире выявили 31 346 086 инфицированных коронавирусом. 21 518 790 человек уже выздоровели, но 965 294 больных умерли от осложнений COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.