В Центре по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили, что маски для лица являются сейчас лучшим способом справиться с пандемией коронавируса. Кроме того, маски нужно будет носить и после того, как ученые изобретут вакцину против коронавируса.

Эксперты объяснили, почему маски могут гарантировать больше защиты, чем вакцина.

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Маски для лица – самый важный и мощный инструмент общественного здравоохранения, который у нас есть,

– сказал Роберт Редфилд – директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США

По его словам, маски могут предложить больше гарантий, чем вакцина. Дело в том, что вакцины все еще проходят клинические испытания, сейчас неясно, насколько они эффективны.

Ученые предполагают, что вакцина может вызвать иммунный ответ примерно у 70% людей, в результате чего некоторые вакцинированные люди становятся незащищенными.

Другие вакцинированные люди могут не болеть, но переносить инфекцию и способствовать распространению инфекции в обществе, и кто знает, когда будет достаточно доз для всех.

Основная причина, по которой маски не исчезнут в ближайшее время, в том, что количество вакцин будет очень ограниченным, даже когда они появятся в продаже.

Вероятно, прежде всего правительства стран будут вакцинировать группы риска: работников здравоохранения, пожилых людей, людей с серьезными заболеваниями. Остальное же население все же должно будет носить маски.

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Кроме того, вакцину, вероятно, будут вводить двумя дозами с интервалом от 21 до 28 дней, а это значит, что людям нужно от шести до восьми недель, чтобы полностью развить иммунный ответ.

Теоретически люди все еще могут заболеть уже после первой дозы, поэтому ношение маски будет иметь решающее значение.

Ожидать, что вакцина полностью поможет избежать инфицирования – бесполезно. Ведь даже вакцинированные люди могут способствовать распространению инфекции в сообществе, если они перестанут носить маску.

Кроме того, ученые еще не знают, как долго продлится защита или устойчивость вакцины.



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