Усі ми знаємо, як важливо харчуватися якісно, адже від їжі, яку ми споживаємо залежить наше самопочуття та здоров'я. Також ті чи інші продукти впливають на наш настрій, так картопля фрі чи шоколад є тригерами для нашого мозку.

Якщо раптом у вас змінився настрій, а причини тому ви не знаєте, можливо, варто переглянути раціон, пишуть у HuffPost.

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Річ у емоційному харчуванні

Емоційне харчування – це циклічний процес, коли поганий настрій спонукає нас до того, щоб перекусити продуктами, які підвищують рівень цукру в крові. Таким чином мозок вимагає дозу дофаміну.

Через короткий проміжок часу рівень дофаміну падає, а людина відчуває себе винною.

Така циклічність емоційного харчування часто змушує відчувати брак задоволення, почуття провини, сорому і жалю – зазначила психолог Лі Чамберс.

Як продукти впливають на організм

Комфортні продукти, що викликають поганий настрій, мають кілька спільних рис.

Важливо! Спершу вони викликають підвищення рівня цукру в організмі, а потім – зниження, що призводить до млявості, занепокоєння і дратівливості.

Але ефект погіршення настрою більш ніж просто фізіологія.

Деякі люди поділяють продукти на здорові чи шкідливі. Тому, щоразу, коли вони їдять шкідливі продукти, відчувають сором, печаль або злість.

Важливим фактором комфортного самопочуття є помірність, вважає дієтолог Тай Ібітоє.

Регулярне і надмірне споживання продуктів з високим вмістом жиру чи цукру може негативно вплинути на настрій, але помірне споживання таких продуктів можуть принести задоволення і комфорт деяким людям,

– йдеться у висновку психологині.

Які продукти можуть викликати погіршення настрою?

Алкоголь

Алкоголь може спершу покращити настрій, але регулярне або надмірне вживання – погіршить його.

Сода

Солодка вода містить прості цукри, які швидко засвоюються організмом, що призводить до підвищення рівня цукру.

І проста заміна солодкої води дієтичною версією не є кращим рішенням, адже підсолоджувачі можуть впливати на настрій, зокрема викликати занепокоєння та роздратування.

Кофеїн

За даними Medical Daily, напої з кофеїном змушують мозок виділяти гормони дофамін і серотонін.

Кофеїн не є небезпечним в невеликих дозах, але якщо випити занадто багато кофеїну (часто лише одна додаткова чашка) – це може призвести до дратівливості і тривожності.



Контролюйте кількість цукру у вашому раціоні / Фото Unsplash

Випічка

За словами Клаудії Сміт, печиво та тістечка містять інгредієнти, які погіршують настрій, зокрема у них багато цукру.

Спробуйте скоротити споживання цукру, відмовившись від тістечок, печива, солодких напоїв або підсолоджувачів на кілька днів, і ви побачите, що ваш настрій не є таким мінливим,

– зазначила психолог.

Картопля фрі

Картопля фрі містить насичені жири, рафіновані вуглеводи і надлишок солі.

Така їжа може стати причиною поганого настрою і виснаження.

Оброблені продукти

Незалежно від того чипси чи піца, готові до вживання оброблені продукти можуть викликати поганий настрій.

Все через велику кількість рафінованих цукрів, насичених жирів та консервантів.

А тому, можуть бути причиною втоми і втратою мотивації.



Будьте уважними у виборі м'яса / Фото Unsplash

Запаковане м'ясо

Білок є необхідною частиною здорової дієти, але деякі білки засвоюються організмом краще ніж інші.

Запаковане м'ясо насичене консервантами і добавками, які викликають перепади настрою і здуття живота.

Як альтернативу можна вживати м'ясо птиці, риби, яйця, боби.