На наше здоров'я впливає не тільки те, що ми їмо, але й те, як ми це робимо – чим ретельніше ми пережовуємо їжу, тим більше поживних речовин від продуктів отримуємо.

Як отримати від їжі найбільше користі, розповів психіатр і автор книг із харчування Дрю Ремсі.

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Ретельне пережовування сприяє кращому засвоєнню їжі

Ремсі стверджує, що наш психічний стан впливає на те, як ми їмо, а тривожність часто призводить до того, що ми менше жуємо перед ковтанням.

Коли ви мало пережовуєте, ферменти в кишківнику, які розщеплюють їжу, виробляються гірше. Це означає, що поживні речовини менше засвоюються в організмі, – зазначив лікар.

Виходить, що ми дійсно можемо збільшити користь і поживність своєї їжі, якщо будемо правильно її споживати.

Не варто їсти, коли ви нервові чи засмучені

Коли людина відчуває стрес, це може порушити зв'язок між мозком і травною системою.

А це своєю чергою означає, що якщо ви їсте, відчуваючи негативні почуття, то ви можете засвоїти лише 20% поживних речовин, що містяться в їжі.

Щоб отримати максимум користі від їжі, слід робити це усвідомлено: їсти поруч з тими, кого ви любите, їжте вдумливо і не поспішаючи.