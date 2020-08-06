На наше здоровье влияет не только то, что мы едим, но и то, как мы это делаем – чем тщательнее мы пережевываем пищу, тем больше питательных веществ от продуктов получаем.

Как получить от пищи больше пользы, рассказал психиатр и автор книг по питанию Дрю Рэмси.

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Тщательное пережевывание способствует лучшему усвоению пищи

Рэмси утверждает, что наше психическое состояние влияет на то, как мы едим, а тревожность часто приводит к тому, что мы меньше жуем перед глотанием.

Когда вы мало пережевываете, ферменты в кишечнике, которые расщепляют пищу, вырабатываются хуже. Это означает, что питательные вещества меньше усваиваются в организме, – отметил врач.

Получается, что мы действительно можем увеличить пользу и питательность своей пищи, если будем правильно ее употреблять.

Не стоит есть, когда вы нервны или расстроены

Когда человек испытывает стресс, это может нарушить связь между мозгом и пищеварительной системой.

А это в свою очередь означает, что если вы едите, чувствуя негативные чувства, то вы можете усвоить только 20% питательных веществ, содержащихся в пище.

Чтобы получить максимум пользы от пищи, следует делать это осознанно: есть рядом с теми, кого вы любите, ешьте вдумчиво и не спеша.