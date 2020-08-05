Сезон арбузов в разгаре. Не стоит бояться "ранних арбузов" из-за нитратов, по большому счету арбузы – это безопасная и полезная ягода!

Есть ли нитраты в арбузе

О безопасности потребления арбузов напомнила Ульяна Супрун. Она утверждает, что нитраты содержатся во всей растительной пище. Ведь овощи, фрукты, зелень и ягоды потребляют нитраты из почвы, в котором растут.

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Справка: Нитраты – это соли азотной кислоты, которые также называют селитра. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма.

Нитраты поступают к нам круглый год. Их содержание в растениях, которые мы покупаем, всегда разное, ведь зависит от почвы и количества азотистых удобрений. Нитраты – не яд. Как и многие вещества на этой планете, в безопасных количествах нитраты не представляют угрозы.



Не стоит бояться "ранних" арбузов / Фото Unsplash

Кроме того, важно знать, что в арбузах нитратов вообще сравнительно немного.

Допустимая ВОЗ норма нитратов для человека весом 60 кг равна 300 мг. Такое количество содержится более чем в одном литре мякоти арбуза.

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Африканские арбузы (Сенегал или Конго являются экспортерами арбузов) содержат от 170 до 280 мг нитратов на кг.

Если от арбуза возникает плохое самочувствие

"Если после поедания арбуза становилось плохо, виновники вовсе не нитраты", – заверила госпожа Ульяна.

Ульяна Супрун "Тошнота, диарея и боль в животе – это признаки кишечной инфекции, как сальмонеллез или листериоз. Salmonella и Listeria живут на поверхности немытых овощей, особенно тех, что продают на земле, трассе или на рынке возле мяса".

По его словам, Ульяны Супрун, плохое самочувствие может возникнуть в случае, если вы пробовали арбуз перед покупкой или начали есть дома немытыми руками, ведь бактерии, которые были на ваших руках или на кожуре арбуза, попали в мякоть.

Именно поэтому, опасно покупать пол-арбуза. Ведь всегда высок риск, что туда попали бактерии. Именно они, а не нитраты, виновники отравлений арбузами.

С арбузами нужно быть осторожными тем людям, у которых избыток калия в крови, для них переедание арбуза грозит аритмией или даже спазмами мышц.

Самое лучшее – это знать меру и совмещать арбузы с другой растительной пищей, богатой клетчаткой. Это сделает подъем глюкозы в крови не таким резким. Ведь несмотря на то, что сахаров в арбузе относительно немного, но если слопать литр арбузной мякоти, то 60 граммов сахара будут вашими.



Главное правило потребление арбуза – знать меру / Фото Unsplash

Кому особенно важно есть арбуз

Людям, которые много тренируются

Арбуз – это и быстрые углеводы, и антиоксиданты, и аминокислоты-источники закиси азота NO, необходимого для расширения сосудов. Арбузный сок уменьшает крепатуру в мышцах и помогает восстановлению после длительных забегов.

Людям с атеросклерозом, женщинам в менопаузе и людям с гипертензией и пре-гипертензией.

Арбуз полезен для здоровья кожи и сетчатки глаз благодаря содержанию антиоксидантов. Но и здесь переедать нельзя, это лишает арбуз пользы.

Тем, у кого давление нормальное или низкий, ежедневный арбузный десерт может давление даже снизить.

Тем, кто худеет

Если хотите уменьшить потребление калорий – ешьте арбуз. Он хорошо заполняет желудок и еще и не очень калориен. Только не забывайте, что в арбузе есть сахар. Кроме того, в процессе похудения важно есть достаточно белка, иначе вы прежде всего будете терять мышцы, а не жир.