Как черника и клюква, ежевика содержит большое количество антиоксидантов. Ягода помогает укрепить нервную систему, и противостоять стрессам.

Ежевика насыщена минеральными веществами, в ней есть медь, марганец, магний, калий, кальций. Регулярное употребление ягод ежевики положительно влияет на иммунитет.

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Однако такой вид ягод может быть не только полезным для здоровья и самочувствия человека, но и вредным. Поэтому стоит знать некоторые противопоказания к употреблению этой ягоды.

Чем полезна ежевика

В противоположность еще одному виду ягод – малине, в ежевике витаминов группы Р содержится значительно больше. Она богата не только очень важными для организма человека пектиновыми веществами и биофлавоноидами (растительными соединениями), но и органическими кислотами – лимонной, винной, салициловой, яблочной.

Кроме витаминов группы Р, ежевика еще содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества. Ежевика насыщена большим количеством минеральных веществ, таких как медь, марганец, магний, калий, кальций.



Ежевика, как и другие ягоды, богатая большим количеством витаминов и полезных веществ

Ежевика еще и малокалорийная: в 100 граммах ягод содержится всего 43 ккал.

Ежевика содержит витамин С

Всего в одной чашке свежих ягод содержится 30,2 мг витамина С – половина необходимой суточной дозы. Он участвует в образовании коллагена, соединительной ткани и нужен для здоровья кровеносных сосудов.

Витамин С не накапливается в организме, так как является водорастворимым, поэтому в меню ежедневно должны быть продукты, которые его содержат.

Ежевика содержит клетчатку

А это очень ценный нутриент. Если в рационе не хватает клетчатки, у человека могут возникнуть проблемы с пищеварением: вздутие живота, запоры, боль. Кроме того, дефицит растительных волокон повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ежевика содержит 8 г растительных волокон в одной чашке, а это довольно много!

Ежевика содержит витамин К

Он помогает крови сворачиваться и участвует в метаболизме костей. Если организму не хватает витамина К, кости истончаются, а риск переломов возрастает. Кроме того, из-за дефицита этого соединения на теле легко возникают синяки, а менструальные кровотечения становятся обильными.

В чашке свежих ягод ежевики более трети необходимой суточной порции витамина К – почти 29 мкг.

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Вред ежевики

Однако стоит помнить, что ежевика достаточно нежная ягода. Она не имеет специальных противопоказаний, однако у некоторых людей употребление ежевики вызывает аллергическую реакцию. Симптомы могут появиться как через несколько минут, так и через несколько суток после приема, и выражаются через тошноту и отек слизистых.



Обязательно тщательно ее вымойте перед употреблением!

Ягоды ежевики не рекомендуется есть при заболеваниях желудка и тонкого кишечника.

Осторожно следует употреблять людям с низким давлением – лакомиться ягодой можно только в умеренных количествах.

Покупая ежевику, важно знать, что мыть ее следует непосредственно перед употреблением, а до этого лучше хранить свежей в холодильнике не более семи дней.

Здоровье 24 не советует заниматься самолечением, а при появлении неприятных симптомов – обращаться к врачу.