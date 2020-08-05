Чим корисна та шкідлива для здоров'я ожина
Як чорниця і журавлина, ожина містить велику кількість антиоксидантів. Ягода допомагає зміцнити нервову систему, та протистояти стресам.
Ожина насичена мінеральними речовинами, в ній є мідь, марганець, магній, калій, кальцій. Регулярне вживання ягід ожини позитивно впливає на імунітет.
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Проте такий вид ягід може бути не лише корисним для здоров’я та самопочуття людини, а й шкідливим. Тому варто знати деякі протипоказання до вживання цієї ягоди.
Чим корисна ожина
На противагу ще одному виду ягід – малині, в ожині вітамінів групи Р міститься значно більше. Вона багата не тільки дуже важливими для організму людини пектиновими речовинами і біофлавоноїдами (рослинними сполуками), а й органічними кислотами – лимонною, винною, саліциловою, яблучною.
Крім вітамінів групи Р, ожина ще містить вітаміни А, В1, В2, Е, С і РР, а також залізо і дубильні речовини. Ожина насичена великою кількістю мінеральних речовин, таких як мідь, марганець, магній, калій, кальцій.
Ожина, як й інші ягоди, багата великою кількістю вітамінів і корисних речовин
Ожина ще й малокалорійна: в 100 грамах ягід міститься всього 43 ккал.
Ожина містить вітамін С
Всього в одній чашці свіжих ягід міститься 30,2 мг вітаміну С – половина необхідної добової дози. Він бере участь в утворенні колагену, сполучної тканини і потрібен для здоров’я кровоносних судин.
Вітамін С не накопичується в організмі, бо є водорозчинним, тому в меню щодня повинні бути продукти, які його містять.
Ожина містить клітковину
А це дуже цінний нутрієнт. Якщо в раціоні бракує клітковини, у людини можуть виникнути проблеми з травленням: здуття живота, запори, біль. Крім того, дефіцит рослинних волокон підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
Ожина містить вітамін К
Він допомагає крові згортатися і бере участь у метаболізмі кісток. Якщо організму бракує вітаміну К, кістки стоншуються, а ризик переломів зростає. Крім того, через дефіцит цього з’єднання на тілі легко виникають синці, а менструальні кровотечі стають рясними.
У чашці свіжих ягід ожини більше третини необхідної добової порції вітаміну К — майже 29 мкг.
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Шкода ожини
Проте варто пам’ятати, що ожина досить ніжна ягода. Вона не має спеціальних протипоказань, однак у деяких людей вживання ожини викликає алергічну реакцію. Симптоми можуть з'явитися як через кілька хвилин, так і через кілька діб після прийому, і виражаються через нудоту і набряк слизових.
Обов'язково ретельно її вимийте перед вживанням!
Ягоди ожини не рекомендується їсти при захворюваннях шлунка і тонкого кишечника.
Обережно слід вживати людям з низьким тиском — ласувати ягодою можна лише в помірних кількостях.
Купуючи ожину, важливо знати, що мити її слід безпосередньо перед вживанням, а до цього краще зберігати свіжою в холодильнику не більше семи днів.
Здоров'я 24 не радить займатися самолікуванням, а при появі неприємних симптомів – звертатися до лікаря.