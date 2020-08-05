Сезон кавунів у розпалі. Не варто боятись "ранніх кавунів" через нітрати, бо насправді кавуни – це безпечна та корисна ягода!

Чи є нітрати в кавуні

Про безпечність споживання кавунів нагадала Уляна Супрун. Вона переконує, що нітрати містяться в усій рослинній їжі. Адже овочі, фрукти, зелень та ягоди споживають нітрати з ґрунту, в якому ростуть.

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Довідка: Нітрати – це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму.

Нітрати надходять до нас цілий рік. Їхній вміст у рослинах, які ми купуємо, завжди різний, адже залежить від ґрунту та кількості азотистих добрив. Нітрати — не отрута. Як і багато речовин на цій планеті, у безпечних кількостях нітрати не становлять загрози.



Не варто боятися "ранніх" кавунів / Фото Unsplash

Крім того, важливо знати, що в кавунах нітратів узагалі порівняно небагато.

Допустима ВООЗ норма нітратів для людини вагою 60 кг дорівнює 300 мг. Така кількість міститься більш ніж в одному літрі м'якоті кавуна.

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Африканські кавуни (Сенегал чи Конго є експортерами кавунів) містять від 170 до 280 мг нітратів на кг.

Якщо від кавуна виникає погане самопочуття

"Якщо після поїдання кавуна ставало погано, винуватці зовсім не нітрати", – запевнила пані Уляна.

Уляна Супрун “Нудота, діарея та біль у животі — це ознаки кишкової інфекції, як сальмонельоз чи лістеріоз. Salmonella та Listeria живуть на поверхні немитих овочів, особливо тих, що продають на землі, трасі чи на ринку біля м’яса”.

За словами, Уляни Супрун, погане самопочуття може виникнути у випадку, якщо ви куштували кавун перед купівлею або ж почали їсти вдома немитими руками, адже бактерії, що були на ваших руках чи на шкірці кавуна, потрапили до м'якоті.

Саме тому, небезпечно купувати пів кавуна. Адже завжди високий ризик, що туди вже потрапили бактерії. Саме вони, а не нітрати, винуватці отруєнь кавунами.

З кавунами треба бути обережними тим людям, які мають надлишок калію у крові, для них переїдання кавуна загрожує аритмією чи навіть спазмами м'язів.

Найкраще — це знати міру та суміщати кавуни із іншою рослинною їжею, багатою на клітковину. Це зробить підйом глюкози в крові не таким різким. Адже попри те, що цукрів у кавуні відносно небагато, але якщо злопати літр кавунової м'якоті, то 60 грамів цукру будуть вашими.



Головне правило споживання кавуна – знати міру / Фото Unsplash

Кому особливо важливо їсти кавун

Людям, які багато тренуються

Кавун — це і швидкі вуглеводи, і антиоксиданти, і амінокислоти-джерела закису азоту NO, потрібного для розширення судин. Кавуновий сік зменшує кріпатуру в м’язах і допомагає відновленню після тривалих забігів.

Людям із атеросклерозом, жінкам в менопаузі та людям із гіпертензією та пре-гіпертензією

Кавун корисний для здоров’я шкіри та сітківки очей завдяки вмісту антиоксидантів. Але й тут переїдати не можна, це позбавляє кавун користі.

Тим, в кого тиск нормальний чи низький, щоденний кавуновий десерт може тиск навіть знизити.

Тим, хто худне

Якщо хочете зменшити споживання калорій — їжте кавун. Він добре заповнює шлунок та ще й не дуже калорійний. Тільки не забувайте, що в кавуні є цукор. Крім того, в процесі схуднення важливо їсти достатньо білка, інакше ви передусім втрачатимете м'язи, а не жир.