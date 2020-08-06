Спільно зі Світовим банком Україна створила проєкт, яким передбачили фінансову допомогу на протидію коронавірусної хвороби на суму 30 мільйонів доларів. Частина коштів піде на стримування "другої хвилі" епідемії.

Про це повідомила пресслужба МОЗ України на запит журналістам 24 каналу.

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У спільному зі Світовим банком проєкті МОЗ України "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" передбачені кошти на запобігання поширенню та посилення відповіді на пандемію COVID-19 в Україні у сумі 30,0 мільйонів доларів (з урахуванням збільшення фінансування на 20 мільйонів доларів у квітні 2020 року,

– зазначили у МОЗ.

У рамках цього проєкту ще в червні ВООЗ виділили 200 тисяч доларів – для здійснення технічної допомоги щодо протидії пандемії COVID-19.

Проєкт передбачає:

Гармонізацію національних протоколів з рекомендаціями ВООЗ;

Розширення спроможності лабораторної мережі щодо проведення тестів на коронавірус SARS-CoV2;

Планування закупівель та розподілу витратних матеріалів;

Комунікація, пов’язаних з надзвичайними ризиками для громадського здоров’я.

Крім того Україна отримала:

1 мільйон 200 тисяч ПЛР тестів на COVID-19 через UNICEF на загальну суму 17,88 мільйона доларів.

Лабораторне обладнання та витратні матеріали для проведення тестування на COVID-19 на загальну суму 8,59 мільйона доларів США.

Загально до 17 серпня цього року, з метою підготовки до "другої хвилі" коронавірусу Україна отримає 29,755 мільйона доларів.

До слова, наразі Україна вже витратила 2 733,45 мільйона гривень на протидію коронавірусній хворобі. Про це МОЗ також зазначили у відповіді на запит 24 каналу.

Детально про це Скільки Україна витратила на боротьбу з COVID-19

Додамо, що окрім допомоги міжнародних організацій, Україна використовує власні кошти на протидію поширенню коронавірусу, так з держбюджету Кабмін виділив 100 000 тисяч гривень.

Однак, красномовним є той факт, що досі, тобто за 5 місяців від початку епідемії, з "коронавірусного" фонду не закупили жодного апарату штучної вентиляції легенів, які необхідні при важкому перебігу COVID-19.