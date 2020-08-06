Совместно со Всемирным банком Украина создала проект, которым предусмотрели финансовую помощь на противодействие коронавирусной болезни на сумму 30 миллионов долларов. Часть средств пойдет на сдерживание "второй волны" эпидемии.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины на запрос журналистам 24 канала.

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В совместном с Мировым банком проекте МОЗ Украины "Улучшение охраны здоровья на службе у людей" предусмотрены средства на предотвращение распространения и усиления ответа на пандемию COVID-19 в Украине в сумме 30,0 миллионов долларов (с учетом увеличения финансирования на 20 миллионов долларов в апреле 2020 года,

– отметили в МинздравЕ.

В рамках этого проекта еще в июне ВОЗ выделили 200 тысяч долларов – для осуществления технической помощи по противодействию пандемии COVID-19.

Проект предусматривает:

Гармонизацию национальных протоколов с рекомендациями ВОЗ;

Расширение способности лабораторной сети по проведению тестов на коронавирус SARS-CoV2;

Планирование закупок и распределения расходных материалов;

Коммуникация, связанных с чрезвычайными рисками для общественного здоровья.

Кроме того, Украина получила:

1 миллион 200 тысяч ПЦР тестов на COVID-19 через UNICEF на общую сумму 17,88 миллиона долларов.

Лабораторное оборудование и расходные материалы для проведения тестирования на COVID-19 на общую сумму 8,59 миллиона долларов США.

В целом до 17 августа этого года с целью подготовки ко "второй волне" коронавируса Украина получит 29,755 миллиона долларов.

К слову, сейчас Украина уже потратила 2 733,45 миллиона гривен на противодействие коронавирусной болезни. Об этом Минздраве также отметили в ответе на запрос 24 канала.

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Добавим, что кроме помощи международных организаций Украина использует собственные средства на противодействие распространению коронавируса, так из госбюджета Кабмин выделил 100 000 тысяч гривен.

Однако, красноречивым является тот факт, что до сих пор, то есть за 5 месяцев с начала эпидемии, из "коронавирусного" фонда не закупили ни одного аппарата искусственной вентиляции легких, которые необходимы при тяжелом течении COVID-19.