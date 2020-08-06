Скільки Україна витратила на боротьбу з COVID-19
Міністерство охорони здоров'я України на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 витратило 2 733,45 мільйона гривень.
Про це повідомила пресслужба МОЗ України на запит журналістам 24 каналу.
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МОЗ України з 1 квітня 2020 року по 28 липня 2020 року забезпечило поставку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних матеріалів до них, засобів індивідуального захисту та обладнання загалом на суму 2 733,45 мільйона гривень.
З них лікарські засоби та медичні вироби закуплені за кошти Державного бюджету на суму 2 308,44 мільйона гривень.
Крім того, за кошти Державного бюджету було здійснено протиепідемічні заходи з протидії поширенню COVID-19, загалом на суму 425,0 мільйонів гривень.
Загалом поставлено:
- лікарських засобів на суму 1 562,14 мільйона гривень,
медичних виробів на суму 1 106,66 мільйона гривень, медичного обладнання на суму 64,65 мільйона гривень.
Додамо, раніше народна депутатка з фракції "Голос" Юлія Клименко заявила, МОЗ досі не закупило жодного апарату штучної вентиляції легень з так званого "коронавірусного" фонду.