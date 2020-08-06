Міністерство охорони здоров'я України на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 витратило 2 733,45 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба МОЗ України на запит журналістам 24 каналу.

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МОЗ України з 1 квітня 2020 року по 28 липня 2020 року забезпечило поставку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних матеріалів до них, засобів індивідуального захисту та обладнання загалом на суму 2 733,45 мільйона гривень.

З них лікарські засоби та медичні вироби закуплені за кошти Державного бюджету на суму 2 308,44 мільйона гривень.

Крім того, за кошти Державного бюджету було здійснено протиепідемічні заходи з протидії поширенню COVID-19, загалом на суму 425,0 мільйонів гривень.

Загалом поставлено:

лікарських засобів на суму 1 562,14 мільйона гривень,

медичних виробів на суму 1 106,66 мільйона гривень,

медичного обладнання на суму 64,65 мільйона гривень.

Додамо, раніше народна депутатка з фракції "Голос" Юлія Клименко заявила, МОЗ досі не закупило жодного апарату штучної вентиляції легень з так званого "коронавірусного" фонду.

Загалом з початку епідемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей. З них – 42 524 одужали. На жаль, 1 819 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19. На сьогодні хворіють 33 493 мешканців України.