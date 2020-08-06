Министерство здравоохранения Украины на предотвращение распространения коронавируса COVID-19 потратило 2 733,45 миллиона гривен.

Об этом сообщила прессслужба Минздрава Украины на запрос журналистам 24 канала.

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МОЗ Украины с 1 апреля 2020 года по 28 июля 2020 года обеспечил поставку лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных материалов к ним, средств индивидуальной защиты и оборудования в целом на сумму 2 733,45 миллиона гривен.

Из них лекарственные средства и медицинские изделия, закупленные за средства Государственного бюджета – на сумму 2 308,44 миллиона гривен.

Кроме того, за средства Государственного бюджета были осуществлены противоэпидемические мероприятия по противодействию распространению COVID-19, всего на сумму 425,0 миллионов гривен.

В целом поставлено:

лекарственных средств на сумму 1 562,14 миллиона гривен,

медицинских изделий на сумму 1 106,66 миллиона гривен,

медицинского оборудования на сумму 64,65 миллиона гривен.

Добавим, ранее народный депутат из фракции "Голос" Юлия Клименко заявила, Минздрав до сих пор не закупило ни одного аппарата искусственной вентиляции легких из так называемого "коронавирусного" фонда.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусной болезнью заболели 76 808 человек. Из них – 42 524 выздоровели. К сожалению, 1 819 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На сегодня болеют 33 493 жителей Украины.