У найбільшому дослідженні вчені показали, як на здоров'я людей впливає те, як ті добираються до роботи. Передбачувано, самим несприятливим для здоров'я способом виявилися поїздки на машині.

Наукова робота опублікована в журналі The Lancet Planetary Health.

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Вчені використовували дані, які були отримані при спостереженні за 300 тисячами мешканцями Великобританії з 1991 по 2016 рік.

Спосіб пересування та ризик смерті

Аналіз показав, що у людей, які їздили на роботу на велосипеді, ризик передчасної смерті був на 20% нижчим, а ризик смерті від серцево-судинних хвороб – на 24% нижчим, ніж у тих, хто використовував автомобіль. Крім того, в цій групі на 11% рідше діагностували рак, смертність від нього була нижчою на 16%.

Ходьба пішки на роботу пов'язана зі зниженням ризику раку на 7%, передчасної смерті – на 10%. У тих, хто їздив на громадському транспорті, ризик смерті від серцево-судинних хвороб був нижчим на 20%, а ймовірність раку – на 12%.

Раніше вчені неодноразово вивчали зв'язок способу пересування на роботу і здоров'я, в яких були схожі висновки. А нове дослідження вперше представляє дані спостереження за такої великої вибіркою протягом чверті століття.