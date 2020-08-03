В крупнейшем исследовании ученые показали, как на здоровье людей влияет то, как те добираются до работы. Предсказуемо, самым неблагоприятным для здоровья способом оказались поездки на машине.

Научная работа опубликована в журнале The Lancet Planetary Health.

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Ученые использовали данные, которые были получены при наблюдении за 300 тысячами жителей Великобритании с 1991 по 2016 год.

Способ передвижения и риск смерти

Анализ показал, что у людей, которые ездили на работу на велосипеде, риск преждевременной смерти был на 20% ниже, а риск смерти от сердечно-сосудистых болезней – на 24% ниже, чем у тех, кто использовал автомобиль. Кроме того, в этой группе на 11% реже диагностировали рак, смертность от него была ниже на 16%.

Ходьба пешком на работу связана со снижением риска рака на 7%, преждевременной смерти – на 10%. У тех, кто ездил на общественном транспорте, риск смерти от сердечно-сосудистых болезней был ниже на 20%, а вероятность рака – на 12%.

Ранее ученые неоднократно изучали связь способа передвижения на работу и здоровье, в которых были похожие выводы. А новое исследование впервые представляет данные наблюдения за такой большой выборкой в течение четверти века.