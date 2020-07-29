Люди з вираженими песимістичними поглядами на життя вмирають на два роки раніше, ніж інші люди їхнього віку. Однак перетворення в оптиміста не збільшує тривалість життя.

Отримали ще одне підтвердження, що песимістом бути шкідливіше для здоров'я, ніж оптимістом. Це довело дослідження австралійських вчених з Брисбена, пише Daily Mail.

Також на тему: Чому важливо піклуватися про себе

Як проходило дослідження

Попередні дослідження також знаходили зв'язок між песимізмом і ризиком виникнення нездужань, а також доводили позитивний вплив оптимізму на здоров'я. Але всі наукові роботи розглядали дві категорії людей за однієї психологічною шкалою, а не поділяли за двома різними шкалами. І що знаходилися у верхній частині шкали люди автоматично вважалися оптимістами, а в нижній – песимістами.

Автори нинішнього дослідження переконані, що оптимізм і песимізм – не протилежні кінці психологічної шкали. Вони побудували дві різні системи оцінки тривалості життя для людей з песимістичні й оптимістичними нахилами. Через опитування пройшли близько трьох тисяч осіб старше 50 років, за добровольцями спостерігали протягом близько 15 років.

Чому песимізм вкорочує життя

Якщо у людини негативне ставлення до сьогодення та майбутнього, то її середня тривалість життя скорочується. Але яскраво виражені оптимісти не живуть довше за реалістів. Отже, песимізм скорочує тривалість життя, але оптимізм його не продовжує.

Науковці вважають, що скорочення тривалості життя песимістів пов'язано з їхнім зневажливим ставленням до власного здоров'я і щастя. А через це зростає ризик хвороб і різного роду порушень.