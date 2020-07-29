Люди с выраженными пессимистическими взглядами на жизнь умирают на два года раньше, чем другие люди их возраста. Однако преобразование в оптимиста не увеличивает продолжительность жизни.

Получили еще одно подтверждение, что пессимистом быть вреднее для здоровья, чем оптимистом. Это доказало исследование австралийских ученых из Брисбена, пишет Daily Mail.

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Как проходило исследование

Предыдущие исследования также находили связь между пессимизмом и риском возникновения недомоганий, а также доказывали положительное влияние оптимизма на здоровье. Но все научные работы рассматривали две категории людей по одной психологической шкале, а не разделяли по двум разным шкалам. И что люди, которые находились в верхней части шкалы автоматически считались оптимистами, а в нижней – пессимистами.

Авторы нынешнего исследования убеждены, что оптимизм и пессимизм – не противоположные конце психологической шкалы. Они построили две разные системы оценки продолжительности жизни для людей с пессимистические и оптимистичными наклонностями. Через опрос прошли около трех тысяч человек старше 50 лет, за добровольцами наблюдали около 15 лет.

Почему пессимизм укорачивает жизнь

Если у человека негативное отношение к настоящему и будущему, то его средняя продолжительность жизни сокращается. Но ярко выраженные оптимисты не живут дольше реалистов. Итак, пессимизм сокращает продолжительность жизни, но оптимизм ее не удлинняет.

Ученые считают, что сокращение продолжительности жизни пессимистов связано с их пренебрежительным отношением к собственному здоровью и счастью. А поэтому существует риск болезней и разного рода нарушений.