Знайшли вірус, який може викликати депресію
Депресію зазвичай пояснюють хронічним стресом чи певними життєвими ситуаціями. Та науковці встановили вірус, який може відповідати за розвиток депресії.
Вчені з Медичного університету Дзікей (Японія) з'ясували, що депресію викликає вірус герпесу шостого типу, яких всього в організмі є вісім.
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Що треба знати про віруси герпесу
Який саме тип герпесвірусу провокує депресію
Шостий – нейтрофільний вірус – міститься в організмі кожної людини у стані сну. Він міститься у крові та підтримує стан латентної інфекції (як і інші типи герпесвірусів), тобто майже не впливає на стан людини.
У випадку стресу або сильної втоми його концентрація стає вищою, і його вже можна виявити у слині. Далі він через ніс потрапляє в нюхову цибулину і заражає її. Нюхова цибулина відповідає за сприйняття запахів і також впливає на те, які емоції відчуває людина, пов’язуючи з ними певні аромати.
Як діє шостий герпесвірус
Якщо її функції порушуються, стрес стає сильнішим і мозок реагує на це депресією.
Свідчення про те, що депресію можуть викликати віруси, висловлювали й раніше, але доказів цього не було. За словами вчених, нове дослідження допоможе виявити механізм розвитку хвороби, а також сприятиме розробці ефективних ліків чи методів лікування.