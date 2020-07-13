Депресію зазвичай пояснюють хронічним стресом чи певними життєвими ситуаціями. Та науковці встановили вірус, який може відповідати за розвиток депресії.

Вчені з Медичного університету Дзікей (Японія) з'ясували, що депресію викликає вірус герпесу шостого типу, яких всього в організмі є вісім.

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Що треба знати про віруси герпесу

Герпесвірусні інфекції – що це? Це група інфекційних захворювань, які спричиняють віруси родини герпесвірусів. Наразі науці відомо понад 100 герпесвірусів, серед яких для людини патогенними є 8 вірусів (або типів людських вірусів).

Який саме тип герпесвірусу провокує депресію

Шостий – нейтрофільний вірус – міститься в організмі кожної людини у стані сну. Він міститься у крові та підтримує стан латентної інфекції (як і інші типи герпесвірусів), тобто майже не впливає на стан людини.

У випадку стресу або сильної втоми його концентрація стає вищою, і його вже можна виявити у слині. Далі він через ніс потрапляє в нюхову цибулину і заражає її. Нюхова цибулина відповідає за сприйняття запахів і також впливає на те, які емоції відчуває людина, пов’язуючи з ними певні аромати.

Як діє шостий герпесвірус

Якщо її функції порушуються, стрес стає сильнішим і мозок реагує на це депресією.

Свідчення про те, що депресію можуть викликати віруси, висловлювали й раніше, але доказів цього не було. За словами вчених, нове дослідження допоможе виявити механізм розвитку хвороби, а також сприятиме розробці ефективних ліків чи методів лікування.