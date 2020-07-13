Депрессию обычно объясняют хроническим стрессом или определенными жизненными ситуациями. Однако ученые установили вирус, который может отвечать за развитие депрессии.

Ученые из Медицинского университета Дзикей (Япония) выяснили, что депрессию вызывает вирус герпеса шестого типа, которых всего в организме есть восемь.

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Что нужно знать о вирусах герпеса

Герпесвирусные инфекции – что это? Это группа инфекционных заболеваний, которые вызывают вирусы семейства герпесвирусов. Сейчас науке известно более 100 герпесвирусов, среди которых для человека патогенными являются 8 вирусов (или типов человеческих вирусов).

Какой именно тип герпесвируса провоцирует депрессию

Шестой – нейтрофильный вирус содержится в организме каждого человека в состоянии сна. Он содержится в крови и поддерживает состояние латентной инфекции (как и другие типы герпесвирусов), то есть почти не влияет на состояние человека.

В случае стресса или сильной усталости его концентрация становится выше, и его уже можно обнаружить в слюне. Далее он через нос попадает в обонятельную луковицу и заражает ее. Обонятельная луковица отвечает за восприятие запахов и также влияет на то, какие эмоции испытывает человек, связывая с ними определенные ароматы.

Как действует шестой герпесвирус

Если ее функции нарушаются, стресс становится сильнее и мозг реагирует на это депрессией.

Показания о том, что депрессию могут вызывать вирусы, высказывали и раньше, но доказательств этому не было. По словам ученых, новое исследование поможет выявить механизм развития болезни, а также будет способствовать разработке эффективных лекарств или методов лечения.