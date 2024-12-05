В июле 2022 года женщина из Китая обратилась в офтальмологическое отделение с жалобами на ощущение инородного тела в правом глазу, сообщает 24 Канал со ссылкой на BMC Ophthalmology.

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История болезни

Сначала ей назначили антибиотиковые капли, однако через месяц симптомы только усилились: появились зуд, покраснение и стойкое ощущение чего-то лишнего.

При повторном обследовании врачи обнаружили значительное воспаление верхнего века и четыре маленьких белых червя в слизистой оболочке глаза. Их удалили под анестезией, и через два месяца женщина успешно выздоровела без рецидивов.

Как произошло заражение

Врачи провели генетическое тестирование удаленных червей и установили, что они принадлежат к виду Thelazia callipaeda, которые обычно разносят мухи. Интересно, что женщина работала в офисе в центре Пекина и не помнила ни о каких контактах с насекомыми. Но у ее домашней кошки было заболевание глаз, и медики считают, что именно животное могло стать источником инфекции.

После удаления паразитов женщине промыли конъюнктивный мешок и назначили капли с антибиотиком гатифлоксацином. В течение недели после этого симптомы значительно уменьшились, и через два месяца женщина полностью выздоровела.

Этот случай подчеркивает, что риск заражения паразитарными заболеваниями может произойти даже в большом городе.