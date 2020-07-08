Новый обзор показывает, что у пробиотиков и пребиотиков есть потенциал в лечении депрессии. Ранее эти лекарства применялись только для улучшения работы пищеварительной системы.

Научная работа опубликована в BMJ Nutrition Prevention & Health.

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Пробиотики и пребиотики – что это? Пробиотиками называют полезные для человеческого организма микробы. Они могут содержаться в пищевых продуктах или БАДах. Пребиотики – вещества, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике.

Ученые из Брайтонского университета (University of Brighton) и Кройдонской университетской больницы (Croydon University Hospital) ознакомились с 71 исследованием, посвященном тому, как пробиотики и пребиотики влияют на депрессию и тревожность.

Только семь научных работ они признали достаточно качественными, чтобы включить в обзор. В него вошли исследования 12 штаммов бактерий-пробиотиков, самыми распространенными из которых были Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei и Bifidobacterium bifidum. Пребиотики были исследованы в двух работах.

Нужно больше исследований

Все исследования демонстрировали преимущество пробиотиков и пребиотиков над плацебо в борьбе с депрессией. Выводы исследований говорили о "значительном улучшении". Но данных, чтобы сделать вывод об их влиянии на тревожность, оказалось недостаточно.

Хотя отобранные учеными исследования были хорошего качества, результаты их обзора можно назвать предварительным. Это означает, что обзор демонстрирует целесообразность проведения большего количества исследований по этой теме.

Как пробиотики могут влиять на психическое состояние

Точный механизм возможного влияния пробиотиков на настроение неизвестно. Ученые предполагают, что они могут снижать уровень медиаторов воспаления в организме. Также они не исключают, что при депрессии могут быть сопутствующие заболевания, которые ухудшают ее (например, синдром раздраженного кишечника), и пробиотики влияют на них.

Стоит отметить, что предыдущее крупное исследование показало, что доказательств эффективности пробиотиков при болезнях пищеварительной системы недостаточно.