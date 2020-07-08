Новий огляд показує, що у пробіотиків і пребіотиків є потенціал в лікуванні депресії. Раніше ці ліки застосовувалися лише для покращення роботи травної системи.

Наукова робота опублікована в BMJ Nutrition Prevention & Health.

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Пробіотики та пребіотики – що це? Пробіотиками називають корисні для людського організму мікроби. Вони можуть міститися в харчових продуктах чи БАДах. Пребіотики – речовини, які сприяють росту корисних бактерій в кишківнику.

Вчені з Брайтонського університету (University of Brighton) і Кройдонскої університетської лікарні (Croydon University Hospital) ознайомилися з 71 дослідженням, присвяченого як пробіотики і пребіотики впливають на депресію і тривожність.

Тільки сім наукових робіт вони визнали досить якісними, щоб включити в огляд. До нього увійшли дослідження 12 штамів бактерій-пробіотиків, найпоширенішими з яких були Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei і Bifidobacterium bifidum. Пребіотики були залучені в двох роботах.

Потрібно більше досліджень

Всі дослідження демонстрували перевагу пробіотиків і пребіотиків над плацебо в боротьбі з депресією. Висновки досліджень говорили про "значне поліпшення". Але даних, щоб зробити висновок про їх вплив на тривожність, виявилося недостатньо.

Хоча відібрані вченими дослідження були хорошої якості, результати їх огляду можна назвати попередніми. Це означає, що огляд демонструє доцільність проведення більших досліджень по цій темі.

Як пробіотики можуть впливати на психічний стан

Точний механізм можливого впливу пробіотиків на настрій невідомий. Вчені припускають, що ті можуть знижувати рівень запальних медіаторів в організмі. Також вони не виключають, що при депресії можуть бути супутні захворювання, які її погіршують (наприклад, синдром подразненого кишківника), і пробіотики впливають на них.

Варто зазначити, що попереднє велике дослідження показало, що доказів ефективності пробіотиків при хворобах травної системи недостатньо.