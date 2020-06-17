Нове дослідження надало додаткові докази зв'язку між симптомами депресії й підвищеним ризиком серцевих захворювань і ранньої смерті.

Глобальне дослідження охопило 145 862 учасників середнього віку з 21 країни й виявило 20% збільшення серцево-судинних захворювань і смертності у людей з чотирма або більше симптомами депресії.

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Ризик був у два рази вищим в міських районах, де до 2050 року буде жити велика частина населення планети, і більш ніж у два рази серед чоловіків.

Результати є своєчасними, оскільки експерти очікують збільшення числа людей, що мають справу з проблемами психічного здоров'я в результаті пандемії коронавірусу COVID-19.



Депресія викликає серцево-судинні захворювання / unsplash

Депресію недооцінюють

Дані свідчать про те, що симптоми депресії слід розглядати так само, як і традиційні фактори ризику (куріння, високий артеріальний тиск і високий рівень холестерину) при профілактиці серцево-судинних захворювань і ранньої смерті.

Результати дослідження надають підтверджують політику Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по інтеграції лікування і профілактики психічних розладів в первинну допомогу.

У дослідженні зробили висновок про необхідність глибокого розуміння ризиків фізичного здоров'я, пов'язаних з депресією. Вчені припускають, що комплексний підхід до боротьби з неінфекційними захворюваннями й психічними розладами повинен стати глобальним пріоритетом.