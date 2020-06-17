Новое исследование предоставило дополнительные доказательства связи между симптомами депрессии и повышенным риском сердечных заболеваний и ранней смерти.

Глобальное исследование охватило 145 862 участников среднего возраста из 21 страны и выявило 20% увеличение сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у людей с четырьмя или более симптомами депрессии.

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Риск был в два раза выше в городских районах, где к 2050 году будет жить большая часть населения планеты, и более чем в два раза среди мужчин.

Результаты своевременны, поскольку эксперты ожидают увеличение числа людей, имеющих дело с проблемами психического здоровья в результате пандемии коронавируса COVID-19.



Депрессия вызывает сердечно-сосудистые заболевания / unsplash

Депрессию недооценивают

Данные свидетельствуют о том, что симптомы депрессии следует рассматривать так же, как и традиционные факторы риска (курение, высокое артериальное давление и высокий уровень холестерина) при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.

Результаты исследования подтверждают политику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по интеграции лечения и профилактики психических расстройств в первичную помощь.

В исследовании пришли к выводу о необходимости глубокого понимания рисков физического здоровья, связанных с депрессией. Ученые предполагают, что комплексный подход к борьбе с неинфекционными заболеваниями и психическими расстройствами должен стать глобальным приоритетом.