Фінське дослідження показує, що лікування антибіотиками є розумною альтернативою хірургічному втручанню для більшості пацієнтів з апендицитом.

Результати досліджень фінських вчених показують, що майже двом третинам пацієнтів не загрожують ускладнення і їх можна лікувати антибіотиками.

Також на тему: Чи можна їсти насіння соняшника зі шкіркою: відповідь науковців

Це дослідження – це найтриваліше спостереження за пацієнтами, що приймали при апендициті лікарські препарати замість хірургічного втручання, і воно підтверджує попередні дослідження з цього питання.

У дослідженні взяли участь близько 500 дорослих громадян Фінляндії, яким провели комп'ютерну томографію, щоб виключити серйозні випадки апендициту. Потім половину з них лікували антибіотиками, а інших – оперували.

Лікування апендициту антибіотиками

З пацієнтів, яких лікували антибіотиками, 100 осіб протягом п'яти років лікування все ж піддавалися хірургічному втручанню. Найчастіше через передбачуване повторення апендициту в перший же рік.

У семи з них насправді не було апендициту і, ймовірно, в їхньому випадку можна було уникнути операції. Результати показують, що показник успішності лікування антибіотиками склав майже 64%.

Переваги нового способу лікування

У кожного четвертого з прооперованих пацієнтів згодом виникли ускладнення, включаючи інфекції навколо розрізу, болі в животі й грижі, в порівнянні з 7% ускладнень у пацієнтів, які лікувалися антибіотиками. Пацієнти, які лікувалися антибіотиками, в середньому провели менше днів на лікарняному, ніж прооперовані пацієнти.

Вони отримували протягом трьох днів антибіотики в лікарні, а потім ще сім днів – приймали їх вдома. У перший рік витрати на лікування були приблизно на 60% меншими. Аналіз витрат протягом п'яти років не був включений в опубліковані результати.