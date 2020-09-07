Финское исследование показывает, что лечение антибиотиками является разумной альтернативой хирургическому вмешательству для большинства пациентов с аппендицитом.

Результаты исследований финских ученых показывают, что почти двум третям пациентов не грозят осложнения и их можно лечить антибиотиками.

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Это исследование – это самое длительное наблюдение за пациентами, принимавшими при аппендиците лекарственные препараты вместо хирургического вмешательства, и оно подтверждает предыдущие исследования по этому вопросу.

В исследовании приняли участие около 500 взрослых граждан Финляндии, которым провели компьютерную томографию, чтобы исключить серьезные случаи аппендицита. Затем половину из них лечили антибиотиками, а других – оперировали.

Лечение аппендицита антибиотиками

Из пациентов, которых лечили антибиотиками, 100 человек в течение пяти лет лечения все же подвергались хирургическому вмешательству. Чаще всего из-за предполагаемого повторения аппендицита в первый же год.

У семи из них на самом деле не было аппендицита и, вероятно, в их случае можно было избежать операции. Результаты показывают, что показатель успешности лечения антибиотиками составил почти 64%.

Преимущества нового способа лечения

У каждого четвертого из прооперированных пациентов впоследствии возникли осложнения, включая инфекции вокруг разреза, боли в животе и грыжи, по сравнению с 7% осложнений у пациентов, лечившихся антибиотиками. Пациенты, лечившиеся антибиотиками, в среднем провели меньше дней на больничном, чем прооперированные пациенты.

Они получали в течение трех дней антибиотики в больнице, а потом еще семь дней – брали их домой. В первый год их расходы на лечение были примерно на 60% меньше. Анализ же расходов в течение пяти лет не был включен в опубликованные результаты.