Нове дослідження показало, що SARS-CoV-2 може жити в слизовій оболонці порожнини рота і слинних залозах.

Коронавірус SARS-CoV-2 виходить з організму інфікованої людини в навколишнє середовище при диханні, розмові, кашлі, чханні, співі. У всіх перерахованих ситуаціях залучена ротова порожнина, але дослідження передачі інфекції розглядають як джерела вірусу тільки дихальні шляхи (ніс, бронхи, легені). Наукова робота про це опублікована на ресурсі для препринтів medRxiv.

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Прояви COVID-19 з боку порожнини рота зустрічаються в 45% випадків хвороби, це показав огляд досліджень, який включав дані понад 10 тисяч пацієнтів. У великої кількості пацієнтів присутні сухість рота, висип на слизовій, втрата смаку. На виявленні вірусу в слині засновано багато ПЛР-тести. Але про роль ротової порожнини в розвитку і передачі інфекції відомо дуже мало.

Коронавірус живе в роті

Вчені з Університету Північної Кароліни провели перше дослідження, яке фокусується на ролі ротової порожнини в передачі COVID-19. Згідно з їхніми даними, рот – найважливіше джерело коронавірусної інфекції.

Вчені виявили, що епітелій порожнини рота може бути інфікована коронавірусом. Кількість вірусів в слині було пов'язано зі ступенем порушення сприйняття смаку і запахів. У цій частині дослідження взяли участь 40 осіб.

Дослідники також проаналізували генетичні дані про різні клітини і тканини. Вони виявили, що рецептори, які потрібні коронавірусу для інфікування людини (ACE2), виражені в порожнині рота, слинних залозах, мигдалинах і язику. Крім цього, вчені виявили SARS-CoV-2 в 16 з 28 слинних залоз людей, які померли від COVID-19.

Вчені вважають, що порожнина рота може бути первинним джерелом інфекції й роль слини в поширенні COVID-19 велика. На їхню думку, це підкреслює важливість носіння масок і соціального дистанціювання.



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