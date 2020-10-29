Новое исследование показало, что SARS-CoV-2 может жить в слизистой оболочке полости рта и слюнных железах.

Коронавирус SARS-CoV-2 выходит из организма инфицированного человека в окружающую среду при дыхании, разговоре, кашле, чихании, пении. Во всех перечисленных ситуациях вовлечена ротовая полость, но исследования передачи инфекции рассматривают как источники вируса только дыхательные пути (нос, бронхи, легкие). Научная работа об этом опубликована на ресурсе для препринтов medRxiv.

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Проявления COVID-19 со стороны полости рта встречаются в 45% случаев болезни, это показал обзор исследований, который включал данные более 10 тысяч пациентов. У большого количества пациентов присутствуют сухость рта, сыпь на слизистой, потеря вкуса. На обнаружении вируса в слюне основаны ПЦР-тесты. Но о роли ротовой полости в развитии и передаче инфекции известно очень мало.

Коронавирус живет во рту

Ученые из Университета Северной Каролины провели первое исследование, которое фокусируется на роли ротовой полости в передаче COVID-19. Согласно их данным, рот – важнейший источник коронавирусной инфекции.

Ученые обнаружили, что эпителий полости рта может быть инфицирован коронавирусом. Количество вирусов в слюне было связано со степенью нарушения восприятия вкуса и запахов. В этой части исследования приняли участие 40 человек.

Исследователи также проанализировали генетические данные о различных клетках и тканях. Они обнаружили, что рецепторы, которые нужны коронавирусу для инфицирования человека (ACE2), выражены в полости рта, слюнных железах, миндалинах и языке. Кроме этого, ученые обнаружили SARS-CoV-2 в 16 из 28 слюнных желез людей, умерших от COVID-19.

Ученые считают, что полость рта может быть первичным источником инфекции, и роль слюны в распространении COVID-19 велика. По их мнению, это подчеркивает важность ношения масок и социального дистанцирования.



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