У подавляющего большинства людей, перенесших COVID-19, стабильный иммунитет сохраняется в течение не менее пяти месяцев.

Данные нового исследования дают повод для оптимизма, пишет Science.

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Как проходило исследование

Ученые проверили уровень антител к коронавирусу примерно 30 тысяч человек, у которых был диагностирован COVID-19 с марта по сентябрь. Иммунный ответ у 90% участников исследования они характеризовали как "высокий или умеренный".

Авторы исследования подробно изучили иммунный ответ у 121 человека, которые стали донорами плазмы. У них уровень некоторых видов антител действительно снижался, но концентрация других сохранялась.

Ученые отметили, что некоторые типы антител играют важную роль в начале болезни, уменьшение их количества со временем естественно. Сохраненный уровень антител, судя по всему, обеспечивают долгоживущие плазматические клетки костного мозга.

Ученые сообщили, что хотя сейчас неизвестно, насколько эффективно антитела защищают от повторной инфекции, они верят, что они могут снизить риск нового инфицирования коронавирусом.

Предыдущие исследования

Ученые из Имперского колледжа Лондона сообщили о сравнительно быстром исчезновении иммунитета у многих людей, которые выздоровели от COVID-19. В исследовании они использовали портативные тесты на антитела (иммуноглобулины G).

Количество положительных результатов у участников сократилось на 26% за три месяца. Ученые отметили, что сегодня нельзя точно сказать, говорит ли это о риске повторного заражения.