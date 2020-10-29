У переважної більшості людей, які перенесли COVID-19, стабільний імунітет зберігається протягом не менше п'яти місяців.

Дані нового дослідження дають привід для оптимізму, пише Science.

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Як відбувалося дослідження

Вчені перевірили рівень антитіл до коронавірусу приблизно у 30 тисяч осіб, у яких був діагностований COVID-19 з березня по вересень. Імунну відповідь у 90% учасників дослідження вони характеризували як "високу або помірну".

Автори дослідження детально вивчили імунну відповідь у 121 людини, які стали донорами плазми. У них рівень деяких видів антитіл дійсно знижувався, але концентрація інших зберігалася.

Вчені відзначили, що деякі типи антитіл грають важливу роль на початку хвороби, зменшення їхньої кількості з часом природно. Збережений рівень антитіл, судячи з усього, забезпечують довгоживучі плазматичні клітини кісткового мозку.

Вчені повідомили, що хоча зараз невідомо, наскільки ефективно антитіла захищають від повторної інфекції, вони вірять, що вони можуть знизити ризик нового інфікування коронавірусом.

Попередні дослідження

Вчені з Імперського коледжу Лондона повідомили, про порівняно швидке зникнення імунітету у багатьох людей, які одужали від COVID-19. У дослідженні вони використовували портативні тести на антитіла (імуноглобуліни G).

Кількість позитивних результатів у учасників скоротилася на 26% за три місяці. Вчені відзначили, що сьогодні не можна точно сказати, чи говорить це про ризик повторного зараження.