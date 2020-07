У жінок з передчасними пологами в анамнезі може бути підвищений ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Цей ризик може зберігатися десятиліттями.

Вчені включили в аналіз дані про більш ніж 2 мільйони пологів, які відбулися у Швеції з 1973 по 2015 рік, пише Journal of the American College of Cardiology.

Вони виявили, що діагноз ішемічної хвороби серця (ІХС) за період спостереження був поставлений майже 50 тисячам матерів, які брали участь в дослідженні.

Ішемічна хвороба серця – що це? Захворювання, при якому серце не отримує необхідної кількості крові. Її причиною зазвичай є звуження коронарних артерій в результаті атеросклерозу. ІХС зазвичай проявляється болем в грудній клітці під час фізичного навантаження.

Виявилося, що у матерів, які народжували раніше, ніж на 37 тижні, ризик ІХС був приблизно у 2,5 раза вище, ніж у тих хто народив на 39 або 40 тижні. Імовірність хвороби була істотно (на 47%) вище й у жінок, які народжували на 37-38 тижні.

Згідно з розрахунками учених, підвищений ризик ІХС після передчасних пологів зберігається протягом 43 років.

Додатково вчені провели аналіз, що включав приблизно мільйон сестер, які народили дітей в різний час. Він дозволив врахувати вплив генетичного ризику і факторів зовнішнього середовища, які певною мірою були загальними для сестер. Цей аналіз підтвердив, що передчасні пологи – фактор ризику ІХС.