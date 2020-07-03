У женщин с преждевременными родами в анамнезе может быть повышен риск развития ишемической болезни сердца. Этот риск может сохраняться десятилетиями.

Ученые включили в анализ данные о более чем 2 миллионах родов, которые состоялись в Швеции с 1973 по 2015 год, пишет Journal of the American College of Cardiology.

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Они обнаружили, что диагноз ишемической болезни сердца (ИБС) за период наблюдения был поставлен почти 50 тысячам матерей, принимавших участие в исследовании.

Ишемическая болезнь сердца – что это? Заболевание, при котором сердце не получает необходимого количества крови. Ее причиной обычно является сужение коронарных артерий в результате атеросклероза. ИБС обычно проявляется болью в грудной клетке во время физической нагрузки.

Оказалось, что у матерей, рожавших ранее, чем на 37 неделе, риск ИБС приблизительно в 2,5 раза выше, чем у тех, кто родил на 39 или 40 неделе. Вероятность болезни была существенно (на 47%) выше у женщин, которые рожали на 37-38 неделе.

Согласно расчетам ученых, повышенный риск ИБС после преждевременных родов сохраняется в течение 43 лет.

Дополнительно ученые провели анализ, включавший примерно миллион сестер, родивших детей в разное время. Он позволил учесть влияние генетического риска и факторов внешней среды, которые в определенной степени были общими для сестер. Этот анализ подтвердил, что преждевременные роды – фактор риска ИБС.