Вчені виявили молекулу, яка активує білок, що підсилює імунну реакцію організму на інфекції, а також клітини раку. Випробування на мишах показали, що вона ефективно пригнічує ріст агресивної форми меланоми і припиняє метастазування.

Вчені з Дослідницького центру Скріппса проаналізували ряд малих молекул, здатних циркулювати в крові і боротися з раком систематично, пише Science Daily.

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Стимулятор генів інтерферону (STING) відомий своєю здатністю направляти імунну систему проти вірусів і ракових пухлин. Однак природні активатори STING в організмі – нестабільні молекули, які швидко руйнуються в крові. Це заважає розробити на їх основі ліки.

Суть нової технології

Вибравши і модифікувавши одну з них, вони виявили, що регулярні ін'єкції істотно скорочували зростання агресивної форми меланоми у мишей і запобігали утворенню метастаз.

Крім того, вчені не виявили побічних ефектів у застосуванні такого методу.

Рентгенівська кристалографія показала, що синтезований вченими активатор STING, який вони назвали SR-717, діє так само як, природний, а саме – кріпиться до того ж місця на STING і індукує ті ж зміни в білку.

Перспективи методу

Відкриття підвищує шанси на створення препарату, що активно протидіятиме раковим клітинам і інфекційним захворюванням. Також його можна застосовувати для вивчення протипухлинного імунітету та інших біологічних процесів, пов'язаних зі STING.