Ученые обнаружили молекулу, которая активирует белок, усиливает иммунную реакцию организма на инфекции, а также клетки рака. Испытания на мышах показали, что она эффективно подавляет рост агрессивной формы меланомы и прекращает метастазирование.

Ученые из Исследовательского центра Скриппса проанализировали ряд малых молекул, способных циркулировать в крови и бороться с раком систематически, пишет Science Daily.

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Стимулятор генов интерферона (STING) известен своей способностью направлять иммунную систему против вирусов и раковых опухолей. Однако природные активаторы STING в организме – нестабильные молекулы, которые быстро разрушаются в крови. Это мешает разработать на их основе лекарства.

Суть новой технологии

Выбрав и модифицировав одну из них, они обнаружили, что регулярные инъекции существенно сокращали рост агрессивной формы меланомы у мышей и предотвращали образование метастаз.

Кроме того, ученые не обнаружили побочных эффектов в применении такого метода.

Рентгеновская кристаллография показала, что синтезированный учеными активатор STING, который они назвали SR-717, действует так же как и естественный, а именно – крепится к тому же месту на STING и индуцирует те же изменения в белке.

Перспективы метода

Открытие повышает шансы на создание препарата, активно противодействовать раковым клеткам и инфекционным заболеваниям. Также его можно применять для изучения противоопухолевого иммунитета и других биологических процессов, связанных со STING.