Матеріал допоможе побороти один із найагресивніших типів онкозахворювань – потрійний негативний рак молочної залози. Органічні рамки доставляють препарат, який вбиває клітини раку, без побічних реакцій на відмінну від хімієтерапії.

Дослідники Університету Арканзасу дійшли висновків, що ефективними при такому типі раку є наноматеріали. Дослідження опублікували в науковому журналі Advanced Therapeutics.

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Вчені спробували поєднати новий клас наноматеріалів для того, аби доставити препарат в організм пацієнта. Зокрема, вони створили новий нанопористий матеріал, який вбиває ракові клітини без впливу на здоров'я.

Металоорганічні каркаси (МО) – це перспективна платформа для систем доставлення ліків, яка може впливати на фотодинамічну терапію,

– йдеться у праці вчених.

Такий підхід дозволив уникнути небажаних наслідків терапії раку, зокрема фоточутливості.

Відомо, що потрійний негативний рак молочної залози важко піддається лікуванню хімієтерапією і часто вимагає оперативного втручання, оскільки він швидко метастазує по всьому організму.

Після раку шкіри потрійний негативний рак молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням. Тисячі жінок помирають від раку грудей щороку.

За словами вчених, їм вдалося знайти ефективний спосіб терапії раку молочної залози без негативних наслідків на здоров'я.

Ми розв'язали цю проблему шляхом розробки нового препарату,

– розповів керівник дослідження Хасан Бейзаві.

Наразі препарат повинен ще пройти тести на ефективність і безпеку.