Материал поможет побороть один из самых агрессивных типов онкозаболеваний – тройной негативный рак молочной железы. Органические рамки доставляют препарат, который убивает клетки рака, без побочных реакций в отличие от химиетерапии.

Исследователи Университета Арканзаса пришли к выводу, что эффективными при таком типе рака будут наноматериалы. Исследование опубликовали в научном журнале Advanced Therapeutics.

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Ученые попытались совместить новый класс наноматериалов для того, чтобы доставить препарат в организм пациента. В частности, они создали новый нанопористый материал, который убивает раковые клетки без влияния на здоровье.

Металлоорганические каркасы (МО) – это перспективная платформа для систем доставки лекарств, которая может влиять на фотодинамической терапии,

– говорится в работе ученых.

Такой подход позволил избежать нежелательных последствий терапии рака, в частности фоточувствительности.

Известно, что тройной негативный рак молочной железы трудно поддается лечению химиетерапией и часто требует оперативного вмешательства, так как он быстро метастазирует по всему организму.

После рака кожи тройной негативный рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием. Тысячи женщин умирают от рака груди ежегодно.

По словам ученых, им удалось найти эффективный способ терапии рака молочной железы без негативных последствий на здоровье.

Мы решили эту проблему путем разработки нового препарата,

– рассказал руководитель исследования Хасан Бейзави.

Сейчас препарат должен еще пройти тесты на эффективность и безопасность.