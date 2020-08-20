Дослідники з США розробили новий метод знищення латентного вірусу простого герпесу першого типу. В експерименті на мишах він знизив рівень вірусу в нервових тканинах настільки, щоб інфекція не повернулася.

За даними ВООЗ, дві третини населення планети заражені вірусом простого герпесу першого типу (HSV-1), який мігрує в нервову систему і викликає "губну застуду". Більшість дослідників герпесу концентруються на позбавленні від хворобливих симптомів, проте група вчених з Онкологічного центру ім. Фреда Хатчінсона застосувала абсолютно новий підхід до лікування цього захворювання, розповідає EurekAlert.

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Як працює новий метод

Вони використовували два типи генетичних ножиць для того, щоб вилучити ДНК вірусу герпесу. Тільки одна пара ножиць не так ефективна — вірус може знову нагадати про себе. Але якщо взяти два набори та розділити білок — мегануклеаз — вірус розпадається на частини. Після двох розрізів клітина вирішує, що вірусна ДНК занадто пошкоджена, щоб її можна було полагодити, і її треба видалити.

Вірус герпесу HSV-1 – що це? Вірус простого герпесу першого типу (HSV-1) – одна з найпоширеніших інфекцій людини (вірус інфікував 60 – 95% дорослого населення планети). Після зараження збудник мігрує в нервову систему і залишається там назавжди, тому можливий рецидив.

Наразі немає вакцини, яка може захистити від інфекції HSV-1.

Нова терапія може знешкодити вірус герпесу

Учені випробували новий метод на мишах, заражених HSV-1, виявилось, що після введення мегануклеаз зміст вірусу в верхніх нервових гангліях — нервової тканини, де спить герпес — скоротилося на 92%. Цей рівень зберігається як мінімум впродовж року після ін'єкції і його досить, щоб утримати герпес від реактивації.

При цьому метод генного редагування за допомогою мегануклеаз виявився ефективнішим, ніж CRISPR / Cas9.

Це перший випадок, коли вчені змогли знищити майже весь герпес в організмі,

Ми знайшли корінь інфекції: заражені клітини, в яких вірус дрімає і які служать насінням, з яких інфекція проростає знову,

– заявив професор Кіт Джером, старший автор дослідження.