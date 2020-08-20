Знайшли корінь інфекції вірусу герпесу: тепер його можна знищити повністю
Дослідники з США розробили новий метод знищення латентного вірусу простого герпесу першого типу. В експерименті на мишах він знизив рівень вірусу в нервових тканинах настільки, щоб інфекція не повернулася.
За даними ВООЗ, дві третини населення планети заражені вірусом простого герпесу першого типу (HSV-1), який мігрує в нервову систему і викликає "губну застуду". Більшість дослідників герпесу концентруються на позбавленні від хворобливих симптомів, проте група вчених з Онкологічного центру ім. Фреда Хатчінсона застосувала абсолютно новий підхід до лікування цього захворювання, розповідає EurekAlert.
Читайте також Як лікувати герпес: поради лікаря
Як працює новий метод
Вони використовували два типи генетичних ножиць для того, щоб вилучити ДНК вірусу герпесу. Тільки одна пара ножиць не так ефективна — вірус може знову нагадати про себе. Але якщо взяти два набори та розділити білок — мегануклеаз — вірус розпадається на частини. Після двох розрізів клітина вирішує, що вірусна ДНК занадто пошкоджена, щоб її можна було полагодити, і її треба видалити.
Наразі немає вакцини, яка може захистити від інфекції HSV-1.
Нова терапія може знешкодити вірус герпесу
Учені випробували новий метод на мишах, заражених HSV-1, виявилось, що після введення мегануклеаз зміст вірусу в верхніх нервових гангліях — нервової тканини, де спить герпес — скоротилося на 92%. Цей рівень зберігається як мінімум впродовж року після ін'єкції і його досить, щоб утримати герпес від реактивації.
При цьому метод генного редагування за допомогою мегануклеаз виявився ефективнішим, ніж CRISPR / Cas9.
Це перший випадок, коли вчені змогли знищити майже весь герпес в організмі,
Ми знайшли корінь інфекції: заражені клітини, в яких вірус дрімає і які служать насінням, з яких інфекція проростає знову,
– заявив професор Кіт Джером, старший автор дослідження.