Нашли корень инфекции вируса герпеса: теперь его можно уничтожить полностью
Исследователи из США разработали новый метод уничтожения латентного вируса простого герпеса первого типа. В эксперименте на мышах он снизил уровень вируса в нервных тканях настолько, чтобы инфекция не вернулась.
По данным ВОЗ, две трети населения планеты заражены вирусом простого герпеса первого типа (HSV-1), который мигрирует в нервную систему и вызывает "губную простуду". Большинство исследователей герпеса концентрируются на избавлении от болезненных симптомов, однако группа ученых из Онкологического центра им. Фреда Хатчинсона применила абсолютно новый подход к лечению этого заболевания, рассказывает EurekAlert.
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Как работает новый метод
Они использовали два типа генетических ножниц для того, чтобы изъять ДНК вируса герпеса. Только одна пара ножниц не так эффективна — вирус может снова напомнить о себе. Но если взять два набора и разделить белок — мегануклеаз — вирус распадается на части. После двух разрезов клетка решает, что вирусная ДНК слишком повреждена, чтобы ее можно было починить, и ее надо удалить.
Вирус простого герпеса первого типа (HSV-1) – одна из самых распространенных инфекций человека (вирус инфицировал 60 – 95% взрослого населения планеты). После заражения возбудитель мигрирует в нервную систему и остается там навсегда, поэтому возможен рецидив.
Пока нет вакцины, которая может защитить от инфекции HSV-1.
Новая терапия может обезвредить вирус герпеса
Ученые испытали новый метод на мышах, зараженных HSV-1, оказалось, что после введения мегануклеаз содержание вируса в верхних нервных ганглиях — нервной ткани, где спит герпес — сократилось на 92%. Этот уровень сохраняется как минимум в течение года после инъекции и его достаточно, чтобы удержать герпес от реактивации.
При этом метод генного редактирования с помощью мегануклеаз оказался эффективнее, чем CRISPR / Cas9.
Это первый случай, когда ученые смогли уничтожить почти весь герпес в организме,
Мы нашли корень инфекции: зараженные клетки, в которых вирус дремлет и которые служат семенами, из которых инфекция прорастает снова,
– заявил профессор Кит Джером, старший автор исследования.