Герпес – це маленькі та болючі бульбашки, що утворюються на губах або біля них через "вірус простого герпесу". Про симптоми та профілактику від герпесу – читайте в матеріалі.

Типи вірусу герпесу відрізняються ділянками, які вони уражають. Тип 1 викликає більшість випадків герпесу. Тип 2, також відомий як генітальний герпес, зазвичай вражає статевий член або піхву, зазначив терапевт, кардіолог і дієтолог Філіп Кузьменко, пише 24 канал.

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Симптоми герпесу

Перший випадок герпесу зазвичай відбувається в дитинстві. Але бувають й інші випадки. Коли людина заражається герпесом, симптоми можуть бути такими:

Хворобливі бульбашки на губах, роті, носі або горлі, які згодом покриваються скоринкою.

Набряклість шиї.

Лихоманка, ломота тіла, погане самопочуття.

Хвороба триває приблизно 10 – 14 днів.



Герпес неможливо повністю вилікувати

Після першого разу вірус остаточно "переїжджає" в наш організм, в спинний мозок, де й залишається на все життя. Якщо вам не пощастило з генетикою, то при кожному зниженні імунітету (наприклад, після ГРВІ, або іншого інфекційного захворювання) він буде нагадувати про себе, викликаючи хворобливі бульбашки. На щастя, інші симптоми зазвичай не повторюються.

Як передається герпес

Герпесвіруси обох типів передаються по-різному, зазначає МОЗ.

Герпес 2 типу передається під час незахищеного статевого акту. Також під час вагінальних пологів, якщо в матері в той момент є загострення герпесу.

Герпесвірус 1 типу може передаватися через спільний посуд або поцілунок, коли інфекція проявляється активно.

Інші ризики:

Під час гоління обличчя можна поширити власний вірус з ділянки прояву по волосяних фолікулах шкіри. Це спричинить так званий "герпетичний сикоз". Контактні види спорту також розповсюджують власний герпесвірус по тілу. Стоматологи, які працюють без рукавиць, є в зоні ризику.

Діагностика герпесу

Часто люди можуть передбачити його появу, відчувши неприємне печіння на губах. У більшості випадків діагностика не потрібна.

Як лікувати герпес

Так звана "застуда" на губах не лікується алое чи льодом, а генітальний герпес не виліковується содовими ваннами. Існує тільки одна противірусна речовина від герпесу – це ацикловір (і його аналоги: фамцикловир, валацикловір), у вигляді таблеток або крему.

Ефект у них не дуже сильний (всього на 1, максимум 2 дні скорочують тривалість хвороби). Хоча у людей з проблемним імунітетом вони допомагають знизити частоту виникнення захворювання. Найголовніше – не чіпати бульбашки, не тиснути на них, щоб не занести бактеріальну інфекцію.

Профілактика герпесу

Якщо ви захворіли застудою, то уникайте поцілунків і не діліться столовими приборами. Також не займайтеся оральним сексом.