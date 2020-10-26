Герпес – это маленькие и болезненные пузырьки, которые образуются на губах или возле них из-за "вируса простого герпеса". О симптомах и профилактике от герпеса – читайте в материале.

Типы вируса герпеса отличаются участками, которые они поражают. Тип 1 вызывает большинство случаев герпеса. Тип 2, также известный как генитальный герпес, обычно поражает половой член или влагалище, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко, пиешт 24 канал.

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Симптомы герпеса

Первый случай герпеса обычно происходит в детстве. Но бывают и другие случаи. Когда человек заражается герпесом, симптомы могут быть такими:

Болезненные пузырьки на губах, рту, носу или горле, которые впоследствии покрываются корочкой.

Отечность шеи.

Лихорадка, ломота тела, плохое самочувствие.

Болезнь длится примерно 10 – 14 дней.



Герпес невозможно полностью вылечить

После первого раза вирус окончательно "переезжает" в наш организм, в спинной мозг, где и остается на всю жизнь. Если вам не повезло с генетикой, то при каждом снижении иммунитета (например, после ОРВИ или другого инфекционного заболевания) он будет напоминать о себе, вызывая болезненные пузырьки. К счастью, другие симптомы обычно не повторяются.

Как передается герпес

Герпесвирусы обоих типов передаются по-разному, отмечает Минздрав.

Герпес 2 типа передается во время незащищенного полового акта. Также во время вагинальных родов, если у матери в тот момент есть обострение герпеса.

Герпесвирус 1 типа может передаваться через общую посуду или поцелуй, когда инфекция проявляется активно.

Другие риски:

Во время бритья лица можно распространить собственный вирус с участка проявления по волосяным фолликулам кожи. Это повлечет так называемый "герпетический сикоз". Контактные виды спорта также распространяют собственный герпесвирус по телу. Стоматологи, которые работают без перчаток, в зоне риска.

Диагностика герпеса

Часто люди могут предугадать его появление, почувствовав неприятное жжение на губах. В большинстве случаев диагностика не требуется.

Как лечить герпес

Так называемая "простуда" на губах не лечится алоэ или льдом, а генитальный герпес не излечивается содовыми ваннами. Существует только одно противовирусное вещество от герпеса – это ацикловир (и его аналоги: фамцикловир, валацикловир), в виде таблеток или крема.

Эффект у них не очень сильный (всего на 1, максимум 2 дня сокращают продолжительность болезни). Хотя у людей с проблемным иммунитетом они помогают снизить частоту возникновения заболевания. Самое главное – не трогать пузырьки, не давить на них, чтобы не занести бактериальную инфекцию.

Профилактика герпеса

Если вы заболели простудой, то избегайте поцелуев и не делитесь столовыми приборами. Также не занимайтесь оральным сексом.