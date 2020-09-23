Ученые из университетского госпиталя в Лестере предупреждают: зажимать нос и рот при чихании – очень плохая идея.

Исследование опубликовали в журнале BMJ Case Reports.

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Правила этикета призывают прикрывать во время чихания рот и нос носовым платком. Но, если его под рукой вдруг не оказалось, то многие для соблюдения приличий прикрывают рот ладонью, а нос зажимают пальцами.

Чихание – что это? Это безусловный рефлекс, механизм которого похож на кашель. Во время чихания поток воздуха с силой выходит через нос, избавляя нас от раздражителей – пыли, аллергенов, капелек слизи.

Опасное чихание

При чихании воздух выходит через носовые пазухи со скоростью 120 метров в секунду и создает давление на внутренние стенки более 100 мм рт. ст. Если в момент чихания закрыть нос, то весь этот поток воздуха распределит давление по носогорлу и евстахиевой трубе, соединяющей носогорло со средним ухом.

Именно из-за повышенного давления возможны различные повреждения: могут серьезно пострадать кровеносные сосуды, внутреннее ухо и даже барабанная перепонка.

Из-за создания повышенного давления в пазухах носа могут быть и другие последствия: например, может заболеть голова. Кроме того, все микробы, от которых организм пытается избавиться, из-за сдерживания чихания остаются внутри.

В Великобритании врачи зафиксировали даже случай разрыва стенки пищевода у мужчины, который собирался чихнуть, но попытался сдержаться, для чего зажал нос рукой.

Также ученые советуют чихать и кашлять во внутреннюю сторону локтя. Такие действия минимизируют риск заражения других людей даже если нет хирургической маски или салфетки с собой.