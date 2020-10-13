Новое исследование добавляет доказательств того, что обязательное ношение масок может иметь большое значение для предотвращения распространения коронавируса.

Исследователи из Университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии обнаружили явные доказательства того, что ношение маски может оказать значительное влияние на распространение COVID-19, пишет Daily News.

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Как происходило исследование

Исследования находятся в стадии подготовки к печати, а значит, еще не рецензировані. Но его авторы установили, что в регионах, где маски были обязательны в помещениях, фиксировалось на 25-40% меньше случаев COVID-19 в июле и августе, чем там, где правил ношения масок не было.

Благодаря маскам в неделю заболевало на 700-1 100 человек меньше. Ученые оценили 34 отделения общественного здравоохранения в Онтарио, которые в июле и августе ввели масочный режим.

Затем исследователи расширили анализ, включив в него всю Канаду, изучив данные провинциального департамента здравоохранения, и обнаружили аналогичные цифры.

Как действуют ограничения на распространение коронавируса

В среднем, отмечалось до 46% еженедельного снижения зараженных в первые несколько недель после принятия масочного режима.

Также важным фактором снижения заболеваемости были ограничения для предприятий и сборов людей, что снизило количество новых случаев до 57%, чем при отсутствии ограничений. Исследование подкрепляет предварительные выводы, которые в подавляющем большинстве показывают, что ношение масок спасает жизни.



Маска или респиратор / инфографика 24 канала