Нове дослідження додає доказів про те, що обов'язкове носіння масок може мати велике значення для запобігання поширенню коронавірусу.

Дослідники з Університету Саймона Фрейзера в Британській Колумбії виявили явні докази того, що носіння маски може мати значний вплив на поширення COVID-19, пише Daily News.

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Як відбувалося дослідження

Дослідження перебувають в стадії підготовки до друку, отже, воно ще не рецензоване. Але його автори встановили, що в регіонах, де маски були обов'язкові в приміщеннях, фіксувалося на 25-40% менше випадків COVID-19 в липні та серпні, ніж там, де правил носіння масок не було.

Завдяки маскам на тиждень занедужувало на 700-1 100 осіб менше. Вчені оцінили 34 відділення громадської охорони здоров'я в Онтаріо, які в липні та серпні ввели масочний режим.

Потім дослідники розширили аналіз, включивши в нього всю Канаду, вивчивши дані провінційного департаменту охорони здоров'я, і ​​виявили аналогічні цифри.

Як діють обмеження на поширення коронавірусу

В середньому, зазначалося до 46% щотижневого зниження заражених в перші кілька тижнів після прийняття масочного режиму.

Також важливим фактором зниження захворюваності були обмеження для підприємств і зборів людей, що знизило кількість нових випадків до 57%, ніж при відсутності обмежень. Дослідження підкріплює попередні висновки, які в переважній більшості показують, що носіння масок рятує життя.