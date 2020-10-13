Глобальний брак масок і респіраторів призвів до того, що Всесвітня організація охорони здоров'я та інші агентства рекомендують користуватися багаторазовими тканинними масками.

У новому дослідженні, опублікованому в The BMJ, вчені з Австралії виявили, що тканинні маски можуть бути практично такими ж ефективними, як стандартні. Для цього потрібно дотримуватись певних умов.

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Важливе прання

Виявилося, що ефективність тканинних масок стає близькою до ефективності хірургічних, якщо їх регулярно прати при температурі не нижче 60 градусі.

Вчені повторно проаналізували дані дослідження, яке вони провели у 2015 році. Це дослідження досі залишається єдиним рандомізованих контрольованих дослідженням використання тканинних масок. Автори фокусувалися на методах прання масок медичними працівниками.

Виявилося, що у медиків, які регулярно прали маску при високій температурі, ризик зараження був невисокий. Але у тих, хто це робив руками, ризик зараження грипом, риновірусами та сезонними коронавірусами був у два рази вище, ніж у тих, хто користувався стандартними хірургічними масками.

Вчені відзначають, що ризик забруднення масок і інфікування у медичних працівників набагато вище, ніж у звичайних людей. Але вони рекомендують кожному регулярно якісно прати маски для профілактики інфекції.