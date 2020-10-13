Глобальная нехватка масок и респираторов привела к тому, что Всемирная организация здравоохранения и другие агентства рекомендуют пользоваться многоразовыми тканевыми масками.

В новом исследовании, опубликованном в The BMJ, ученые из Австралии обнаружили, что тканевые маски могут быть практически такими же эффективными, как стандартные. Для этого нужно соблюдать определенные условия.

Также на тему: Насколько высок риск подхватить коронавирус в самолете

Важная стирка

Оказалось, что эффективность тканевых масок становится близкой к эффективности хирургических, если их регулярно стирать при температуре не ниже 60 градусе.

Ученые повторно проанализировали данные исследования, которое они провели в 2015 году. Это исследование до сих пор остается единственным рандомизированным контролируемым исследованием использования тканевых масок. Авторы фокусировались на методах стирки масок медицинскими работниками.

Оказалось, что у медиков, которые регулярно стирали маску при высокой температуре, риск заражения был невысок. Но у тех, кто делал это руками, риск заражения гриппом, риновирусами и сезонными коронавирусами был в два раза выше, чем у тех, кто пользовался стандартными хирургическими масками.

Ученые отмечают, что риск загрязнения масок и инфицирования у медицинских работников гораздо выше, чем у обычных людей. Но они рекомендуют каждому регулярно качественно стирать маски для профилактики инфекции.