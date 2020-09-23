Науковці з університетського госпіталю в Лестері попереджають: затискати ніс і рот під час чхання – дуже погана ідея.

Дослідження опублікували в журналі BMJ Case Reports.

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Правила етикету закликають прикривати під час чхання рот і ніс носовою хустинкою. Але, якщо її під рукою раптом не виявилося, то багато людей для дотримання пристойності прикривають рот долонею, а ніс затискають пальцями.

Чхання – що це? Це безумовний рефлекс, механізм якого схожий на кашель. Під час чхання потік повітря з силою виходить через ніс, позбавляючи нас від подразників – пилу, алергенів, крапельок слизу.

Небезпечне чхання

При чханні повітря виходить через носові пазухи зі швидкістю 120 метрів в секунду і створює тиск на внутрішні стінки понад 100 мм рт. ст. Якщо в момент чхання закрити ніс, то весь цей потік повітря розподілить тиск по носогорлу і євстахієвій трубі, що з'єднує носогорло з середнім вухом.

Саме через підвищений тиск можливі різні ушкодження: можуть серйозно постраждати кровоносні судини, внутрішнє вухо і навіть барабанна перетинка.

Через створення підвищеного тиску в пазухах носа можуть бути й інші наслідки: наприклад, може заболіти голова. Крім того, всі мікроби, від яких організм намагається позбутися, через стримування чхання залишаються всередині.

У Великобританії лікарі зафіксували навіть випадок розриву стінки стравоходу у чоловіка, який збирався чхнути, але спробував стриматися, для чого затиснув ніс рукою.

Також науковці радять чхати й кашляти у внутрішню сторону ліктя. Такі дії мінімізують ризик зараження інших людей навіть, якщо немає хірургічної маски чи серветки з собою.