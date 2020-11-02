Експерименти на моделях мишей показали, що присутність в кишківнику двох типів бактерій – Lachnospiraceae і Enterococcaceae, знижує радіаційний вплив на організм і сприяє відновленню кровотворення і змін в шлунково-кишковому тракті.

Радіація призводить до пошкодження тканин, а високі дози опромінення можуть завдати непоправної шкоди для здоров'я. Про це йдеться в повідомленні на сайті UNC Lineberger – центру з дослідження та лікування раку в Університеті Північної Кароліни.

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Чому це важливо для онкопацієнтів

Клітини крові і тканини шлунково-кишкового тракту швидко оновлюються в організмі, тому залишаються найбільш вразливими до радіаційного впливу. Це особливо важливо для пацієнтів з раком, яким призначають променеву терапію для боротьби з пухлиною.

Виявилося, що присутність цих захисних типів бактерій сприяла виробленню в організмі піддослідних гризунів триптофану і пропіонату, що забезпечують захист від радіації, знижували пошкодження при виробленні стовбурових клітин в кістковому мозку, скорочували пошкодження в шлунково-кишковому тракті і ДНК.

Перспектива відкриття

Важливо також й те, що додаткове введення бактерій мишам не знижує ефект від променевої терапії. Це важливий висновок, який вказує на можливість розробки захисних стратегій для організму людини без зниження ефективності променевої терапії.

Незабаром вчені планують запустити клінічне дослідження, де буде оцінюватися ефективність застосування триптофану і пропіонату для пацієнтів при проходженні курсу променевої терапії.

Зараз немає доказів, що метаболіти у вигляді харчових добавок можуть володіти перевагою під час курсу опромінення.