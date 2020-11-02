Эксперименты на моделях мышей показали, что присутствие в кишечнике двух типов бактерий, Lachnospiraceae и Enterococcaceae, снижает радиационное воздействие на организм и способствует восстановлению кровообразования и изменений в желудочно-кишечном тракте.

Радиация приводит к повреждению тканей, а высокие дозы облучения могут нанести непоправимый вред для здоровья. Об этом говорится в сообщении на сайте UNC Lineberger – центра исследования и лечения от рака в Университете Северной Каролины.

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Почему это важно для онкопациентов

Клетки крови и ткани желудочно-кишечного тракта быстро обновляются в организме, поэтому остаются наиболее уязвимыми к радиационному воздействию. Это особенно важно для пациентов с раком, которым назначают лучевую терапию для борьбы с опухолью.

Оказалось, что присутствие этих защитных типов бактерий способствовало выработке в организме подопытных грызунов триптофана и пропионата, которые обеспечивают защиту от радиации, снижали повреждения при выработке стволовых клеток в костном мозге, сокращали повреждения в желудочно-кишечном тракте и ДНК.

Перспектива открытия

Важно также и то, что дополнительное введение бактерий мышам не снижает эффект от лучевой терапии. Это важный вывод, указывающий на возможность разработки защитных стратегий для организма человека без снижения эффективности лучевой терапии.

Вскоре ученые планируют запустить клиническое исследование, где будет оцениваться эффективность применения триптофана и пропионата для пациентов при прохождении курса лучевой терапии.

Сейчас нет доказательств, что метаболиты в виде пищевых добавок могут обладать преимуществом во время курса облучения.