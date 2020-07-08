Бразильська Асоціація преси планує подати до суду на президента країни Жаіра Болсонару за те, що він під час брифінгу, де оголосив про позитивний тест на коронавірус, зняв маску і не дотримувався соціальної дистанції.

Про це йдеться в офіційній заяві організації ABI. Зазначається, що Болсонару у такий спосіб піддав журналістів ризику заразитися коронавірусною інфекцією.

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Не дивлячись на те, що президент Жаір Болсонару знав про зараження COVID-19, він продовжував діяти злочинним чином і піддавати ризику життя інших людей,

– повідомляється у джерелі.



Жаір Болсонару / Фото: Getty Images

Крім того, президент не дотримався рекомендованого лікарями режиму ізоляції, запросивши журналістів на брифінг. Як відомо, Болсонару часто заперечував серйозність пандемії, виступав проти заходів щодо запобігання її розповсюдженню та заохочував масові мітинги своїх прихильників.

За оцінкою асоціації, президент Бразилії порушив дві статті Кримінального кодексу країни, покарання за якими передбачають штраф або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Позов подадуть до Верховного суду Бразилії.