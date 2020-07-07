У президента Бразилії Жаіра Болсонару у вівторок, 7 липня, підтверджено зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляє видання The New York Times. Болсонару був змушений зробити тест на коронавірус вже в четвертий раз за останні місяці після того, як у нього піднялася температура.

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Президент Бразилії зізнався, що добре себе почуває, а симптоми перебігають у легкій формі. За його словами, здоров'я погіршилося в неділю.

Додамо, що Болсонару неодноразово заперечував серйозність пандемії, виступав проти заходів щодо запобігання її розповсюдженню та заохочував масові мітинги своїх прихильників.

Одного разу він назвав коронавірус "легкою застудою". Через це президента критикували не лише у Бразилії, а й в інших країнах.

Бразилія знаходиться на другому місці в світі за кількістю підтверджених випадків COVID-19. У країні зафіксовано 1 623 284 заражених, 65 487 осіб померли.